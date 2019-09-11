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Меркель призвала Европу не надеяться на автоматическую защиту США

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Фото: REUTERS/Axel Schmidt
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США больше не будут автоматически защищать Европу, заявила в среду канцлер Германии Ангела Меркель во время дебатов в бундестаге по федеральному бюджету на 2020 год. Об этом в среду, 11 сентября, сообщает ТАСС.

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«Европа связана ценностями с США. Но больше нет автоматизма в том, что они будут играть роль защитника Европы», — сказала Меркель. Канцлер также добавила, что в настоящее время нужен более значительный вклад Европы для обеспечения ее собственной безопасности.

Ранее 7 сентября сотрудник Института стратегических исследований армии США Азим Ибрагим выразил мнение, что США превратились в увядающую сверхдержаву, которая не может быть надежным партнером для других членов НАТО.

В своей статье для Foreign Policy Ибрагим уверяет, что Европейский союз задумался о создании собственной армии из-за бессилия США и возрождения России.

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