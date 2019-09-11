Нетаньяху эвакуировали из-за ракетного удара

Премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху эвакуировали с предвыборной встречи в городе Ашдоде после срабатывания сирен воздушной тревоги. Причиной стали пять ракет, выпущенных из сектора Газа по Ашкелону и Ашдоду.

Мероприятие транслировалось в эфире местных телеканалов. Сначала охранники вывели Нетаньяху в безопасное помещение, затем политик вернулся на сцену и продолжил речь.