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Нетаньяху назвал премьера Британии Борисом Ельциным

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Фото: TASS/PA Wire/PA Images
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху случайно назвал своего британского коллегу Бориса Джонсона Ельциным. Неловкий момент попал на видео.

Оговорку Нетаньяху допустил во время выступления на заседании правительства, пишет The Jerusalem Post.

«Я вернулся из очень приятной поездки в Лондон, где встретился с премьер-министром Борисом Ельциным и министром обороны США», — заявил израильский премьер.

Коллеги тут же поправили политика, который не растерялся и заявил, что просто проверял, внимательно ли его слушают.

Борис Джонсон является премьер-министром Великобритании с 24 июля 2019 года. Борис Ельцин был первым президентом России, возглавлял страну в 1991–1999 годах.

В мае сообщалось, что в Еврокомиссии бывшего украинского президента назвали Педро Порошенко. Однако в организации настаивают, что верно произнесли его имя.

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