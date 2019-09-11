Кто такой Джон Болтон
Об отставке Болтона с поста советника президента США по нацбезопасности стало известно 10 сентября. Как написал в своем Twitter американский лидер Дональд Трамп, причиной увольнения стали разногласия.
Основные моменты биографии Болтона — в сюжете «Известий».
Об отставке Болтона с поста советника президента США по нацбезопасности стало известно 10 сентября. Как написал в своем Twitter американский лидер Дональд Трамп, причиной увольнения стали разногласия.
Основные моменты биографии Болтона — в сюжете «Известий».