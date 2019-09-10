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В Минобороны назвали сроки завершения госиспытаний ракетного комплекса «Ответ»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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В 2020 году завершатся государственные испытания перспективного ракетного противолодочного комплекса «Ответ». Об этом во вторник, 10 сентября, сообщил заместитель министра обороны России Алексей Криворучко.

«Гидроприбор» начал опытно-серийное производство комплекса ранее в этом году. «Планируется завершить госиспытания этого комплекса в следующем году», — цитирует телеканал «Звезда» заявление замминистра по итогам посещения оборонных предприятий — концерна «Гидроприбор» и ЦНИИ «Электроприбор».

По словам Криворучко, «Ответ» создан для уничтожения подводных лодок. С помощью ракеты его боевая часть доставляется в нужный квадрат, отделяется от нее, а затем в автоматическом режиме ищет субмарину.

Комплексом планируется оснастить новые и модернизированные корабли класса «крейсер», «корвет» и «фрегат».

29 августа в России приступили к испытаниям гиперзвуковой противокорабельной ракеты «Циркон». Гендиректор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов заявил, что пока рано говорить о возможности создания «Циркона» для ударов по наземным целям, поскольку нужно завершить испытания в ее нынешнем варианте.

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