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Количество алкоголиков сократилось в Волгоградской области

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Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области отчиталось о количестве жителей региона с диагнозом «хронический алкоголизм». В 2018 году таких было 1073 человека. Это на 25% меньше, чем годом ранее.

Показатель заболеваемости алкоголизмом на 100 тыс. населения в прошлом году составлял 42,4 случая, а в позапрошлом — 56,6 случая, сообщает ИА «НовостиВолгограда.Ру» со ссылкой на ведомство. Среднеобластной показатель в 2018 году был ниже среднероссийского на 20,3%.

В Роспотребнадзоре не уточнили, с чем связано снижение числа алкоголиков в регионе. Агентство отмечает, что эти данные вступают в противоречие с информацией Росалкогольрегулирования о том, что в 2018 году продажи водки выросли на 7,1%, а россияне в последнее время стали больше пить.

Кроме того, опрос ВЦИОМа, проведенный в мае, подтвердил повышение уровня потребления алкоголя в России.

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