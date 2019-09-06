Названы страны с самым дорогим и дешевым алкоголем

Дороже всего пристрастие к спиртным напиткам обходится жителям Финляндии, дешевле всего — населению Румынии и Болгарии, выяснили специалисты из Европейского статистического агентства (Eurostat).

Так, индекс цен на алкоголь в 2018 году в Финляндии составил 182, в то время как в Румынии и Болгарии — в два раза ниже (74). Замкнули тройку лидеров по дороговизне выпивки Ирландия (177) и Швеция (152).

Также в первую десятку самых дорогих стран для любителей алкоголя вошли Греция (133), Великобритания (129), Эстония (126), Дания (124), Мальта (109), Латвия (109), Бельгия (106) и Кипр (103).

В среднем индекс цен на спиртное в Евросоюзе составил 100, что равняется показателю в Италии. Ниже этого уровня можно купить выпивку во Франции, Германии, Польше, Чехии, Венгрии, Литве, Люксембурге.

Днем ранее были названы самые пьющие страны Европы. Список возглавила Литва.