Курс ЦБ
$
Газета
Приложения
Главное
Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Прямой эфир
/

«Не собираюсь ни жениться, ни разводиться, ни драться»

Худрук Театра имени Пушкина Евгений Писарев — о конкуренции с Константином Богомоловым, вредном хайпе и плевках в вечность
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Главный слайд
Начало статьи
«Не собираюсь ни жениться, ни разводиться, ни драться»
2019-09-10 15:24:23">
2019-09-10 15:24:23
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Евгений Писарев считает, что люди устали от скандалов, пытается задать свой театральный тренд и убежден, что лучше быть хорошим человеком, чем талантливой сволочью. Об этом режиссер и актер рассказал «Известиям» в преддверии открытия 70-го сезона в Театре имени Пушкина, который он возглавляет уже почти 10 лет.

«Успех портит характер, равно как и неуспех»
Худрук Театра имени Пушкина Евгений Писарев — о нарядном театре, PR-технологиях и обманчивом блате

— 2019-й — год театра, но главными «спектаклями», привлекающими к себе общественное внимание, становятся слияния, забастовки актеров, конфликты директоров и худруков. У вас же всё как-то тихо, мирно… Почему выпадаете из тренда?

(Долго смеется.) Да уж… На самом деле не очень веселый вопрос. Сейчас время, когда все пытаются словить хайп. Эти скандалы, митинги, забастовки, конечно, привлекают к театру внимание, но совсем не то, которое бы хотелось. Думаю, всё это достаточно скучно. У нас, конечно, тоже иногда происходят внутренние конфликты, но мы не выносим сор из избы. Часто раздоры случаются там, где нет работы, где люди не заняты делом.

— Вы открыли 70-й юбилейный сезон. Что подготовили для зрителя?

— Я бы не хотел упирать на слово «юбилей». Круглые даты и светские мероприятия, им посвященные, тоже скоро станут всех раздражать. Включаешь телевизор — там чей-нибудь очередной юбилей. С театрами то же самое. Недавно был на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным, собирался его пригласить к нам, а тут, оказывается, юбилей и у ТЮЗа, и у Театра Маяковского, и у Театра сатиры… И все приглашают мэра. Тогда я ему сказал: «Пожалуйста, не приходите к нам; если станете ходить на все юбилеи, когда вы Москвой будете руководить?»

Писарев
Худрук Театра имени Пушкина Евгений Писарев

Худрук Театра имени Пушкина Евгений Писарев

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
«Шекспир так полюбился русским, что и сам обрусел»
Режиссер Деклан Доннеллан — об актуальности гениев, политике в театре и сентиментальности наших артистов

На сезон у нас запланирован ряд премьер, в том числе связанных с историей театра. Первая, в октябре, — детектив Джона Бойтона Пристли «Инспектор пришел». Когда-то этот спектакль, поставленный Таировым, был в репертуаре Камерного театра. Это знаковое для нас произведение. Ставить будет под моим руководством Олег Пышненко, а инспектора сыграет Григорий Сиятвинда. Зимой Владимир Моташнев выпустит музыкально-хореографический спектакль «Игра любви и случая» по пьесе Пьера де Мариво. Эта работа, как и «Инспектор пришел», выросла из творческой лаборатории, которую я устроил в рамках театра для тех, кому тесно в актерской профессии и кто хотел бы попробовать себя в режиссуре.

Семен Серзин готовит собственную инсценировку романа Толстого «Воскресение». В планах и «Мамаша Кураж», которой Юрий Бутусов должен завершить нашу брехтовскую трилогию. Веду переговоры с Евгением Марчелли и Дмитрием Крымовым.

25 декабря на юбилейном вечере театра мы вспомним всю нашу историю, начиная от возникновения Камерного театра и до сегодняшних дней. В нем примет участие вся труппа, а также Сергей Лазарев и Александр Феклистов, которые с нами так давно, что приглашенными мы их не считаем.

«Пускай верят, что я железная леди»
Директор Театра на Таганке Ирина Апексимова — о репутации диктатора, задирании цен на билеты и булавках в брюках

— Вы сами в этом сезоне будете что-то ставить?

— Я так увлекся пьесами Пьера де Мариво, что сейчас это мой любимый драматург. В начале апреля выпущу «Ложные признания» с Викторией Исаковой, Верой Алентовой, Борисом Дьяченко, Таисией Вилковой и другими актерами. Эта вещь никогда не шла в России, хотя во Франции она одна из самых популярных пьес. «Ложные признания» — нечто среднее между «Собакой на сене» Лопе де Вега и «Месяцем в деревне» Тургенева. История о любви, о наших фантазиях и страхах, с ней связанных.

Я раньше ставил в основном пьесы с большим количеством внешних обстоятельств. А здесь героями движут скорее внутренние страхи и мотивации. Надеюсь, эта история найдет отклик у зрителей. По крайней мере я всегда слежу за контекстом и стараюсь не делать того, что делают другие. Поэтому сейчас, когда, казалось бы, много поводов заняться каким-то сатирическим или политическим театром, я хочу двинуться, как бы это высокопарно ни звучало, в сторону жизни человеческого духа.

— В соседних с вами театрах — на Малой Бронной и МХАТ имени Горького — недавно сменились худруки, оба (Константин Богомолов и Эдуард Бояков) — звезды светской хроники. Конкуренция за зрителя усилится?

«Поклонникам «Брата» нужен театральный аналог»
Худрук МХАТа им. М. Горького Эдуард Бояков — о запросах публики, смелости Татьяны Дорониной и брежневском шедевре

— Я желаю всем коллегам удачи. Пусть цветут все цветы. Конечно, ко мне уже приходили взволнованные пиарщики нашего театра, спрашивали, что нам делать в связи с тем, что рядом появились такие одиозные персонажи, вокруг которых столько светских новостей? Чем мы сможем это перебить? Говорю: «Дорогие, этих игроков мы не переиграем. Давайте сосредоточимся на спектаклях. Уверен, число поклонников Театра имени Пушкина не уменьшится. А вот когда у наших соседей по Тверскому бульвару возникнут яркие интересные спектакли, на которые ломанется народ, тогда, наверное, и начнем волноваться».

Недавно к нам пришел новый директор. Говорю ему в шутку: «Ну давайте, может, мы с вами подеремся для разнообразия». Но я не такой человек. Моим пиарщикам в театре довольно сложно, потому что, кроме спектаклей, артистов и полных залов, мне нечего им предъявить. В ближайшее время не собираюсь ни жениться, ни разводиться, ни драться… (Смеется.) У каждого свой путь.

— Кстати, почему вы решили разделить полномочия и пригласить директора?

— Я изначально не собирался быть директором. Я и в худруки-то не планировал идти, но как-то прижился, вошел во вкус. Действительно, чтобы узнать, как функционирует весь театр, а не только его художественная часть, мне потребовалось его возглавить. Но я всегда знал, что это временная мера. Я тратил очень много времени, сил и нервов на всю эту бюрократию. Не люблю это, а есть люди, которые получают удовольствие. Например, мой учитель, Олег Павлович Табаков, очень любил считать деньги, заниматься ремонтом, договариваться с важными людьми. Я в этом смысле плохой директор.

Писарев
Евгений Писарев

Евгений Писарев

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
«В театре необходим добровольный тоталитаризм»
Режиссер Константин Богомолов — о задачах худрука, работе с корифеями и своем прозвище

А еще после скандала с 15 тыс. рублей, которые я якобы украл у театра… Тогда мне журналисты звонили: дескать, вы вслед за известным режиссером тоже расхищаете государственную собственность? Смех смехом, но я три месяца провел в общении со следователями, никакой радости мне это не принесло, хоть история и имела анекдотический характер. Это заставило призадуматься. В результате так сложилось, что из МХТ имени Чехова ушел Владимир Жуков, заместитель художественного руководителя по хозяйственной части. Я его хорошо знал еще по работе с Олегом Табаковым. Сделал ему предложение, с моей подачи кандидатуру рассмотрел департамент культуры Москвы, был изменен устав, введено двуначалие, и Владимир Иванович приступил к обязанностям. Надеюсь, всё сложится. Даже за прошедший месяц я чувствую изменения.

— Люди творческих профессий всегда пытаются дотянуться до невозможного, прыгнуть выше головы. Интересно, как с этим у худруков обстоит дело? Ведь, по сути, каждый год одно и то же: составить планы на сезон, пригласить режиссеров, расписать премьеры и репетиции…

«Мне кажется, мы побили рейтинг «Дома-2»
Режиссер Сергей Пускепалис — о возвращении в Волковский театр, «бойцовском» конкурсе Минкультуры и робости на сцене

— Терзает ли меня рефлексия? Терзает, конечно. Я не пример для других, то, что я делаю, наверное, не совсем правильно, но я веду театр абсолютно интуитивно. У меня нет и никогда не было какой-то художественной программы, которую я бы вам сейчас изложил. Сомнения постоянно со мной. Но в то же время мои сомнения — это моя уверенность в том, что я не сошел с ума. Я пока, слава богу, не заявляю с уверенным видом, что знаю, как надо. Но я чувствую, какой человек приживется, какой нет, с каким режиссером может сложиться контакт, а с каким — нет.

Я слушаю труппу, внимателен к ее интересам и потребностям. Но, конечно, у меня, как у других нормальных руководителей, часто бывает ощущение: «Да пошло оно всё на фиг. Сил никаких, благодарности не получишь, здоровья всё меньше».

К тому же я не игрок. Если нужно соревноваться — я заранее проиграл. Никогда не любил соревнования, никогда в них не участвовал. Когда был артистом, совершенно не умел проходить кастинги. Видел людей, которые рвались, потели, краснели, и... пропускал их вперед. Радовался и расцветал только там, где мне были рады, где меня хотели и любили. Когда я понимаю, что внимание ко мне исчерпалось, то у меня пропадает желание и силы что-либо делать. Я такой цветок, который может расти только в любви.

И потом, я хочу остаться честным порядочным человеком. У меня никогда не было — и это, наверное, неправильно — идеи фикс «плюнуть в вечность». И если обо мне будут вспоминать: «ну… как режиссер он мне не очень нравился, зато это был достойный человек», то от этого я буду счастлив гораздо больше, чем если скажут: «мразь, конечно, редкая, но талант!».

Справка «Известий»

Евгений Писарев окончил Школу-студию МХАТ в 1993 году (курс Юрия Еремина).

С 1996 года работает как режиссер. В 2007-м стал помощником худрука МХТ им. А.П. Чехова Олега Табакова, спустя три года возглавил Театр им. А.С. Пушкина. Лауреат театральных премий, заслуженный артист России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Мы показываем то, что обычному зрителю не видно»
Генеральный директор МАМТа Антон Гетьман — об образовательном проекте театра «Студия»
«Я не отрываюсь от простых людей из метро»
Режиссер Анатолий Васильев — о поисках театрального языка, вымывании поступка из жизни молодежи и постдраматическом стиле

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019