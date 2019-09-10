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В Госдуме предложили ввести выходной в честь Пасхи

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
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Депутаты Госдумы во вторник, 10 сентября, рассмотрят в первом чтении законопроект, который предполагает введение нерабочего дня в понедельник после Пасхи. Такая информация размещена в электронной базе нижней палаты российского парламента.

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Авторы инициативы — депутаты фракции ЛДПР Ярослав Нилов и Игорь Лебедев, передает RNS. По их мнению, установление нового праздничного дня «Светлого пасхального понедельника» послужит данью уважения историческим традициям православного сообщества России и еще одним подтверждением особой роли православия в истории страны.

Также введение нового праздничного дня не только удовлетворит «религиозные чувства и потребности» верующих, но и высвободит время для полезных дел в семье, полагают авторы законопроекта.

В качестве аргумента Нилов и Лебедев упомянули, что во многих странах Западной Европы понедельник, следующий за Пасхой, является выходным.

В прошлом декабре в Совете Федерации предложили ввести еще один выходной день. Он будет приурочен ко Дню Конституции.

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