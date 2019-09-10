В Москве задумались о строительстве еще трех канатных дорог

Департамент транспорта Москвы предложил построить в городе еще три канатные дороги. Об этом агентству городских новостей «Москва» 10 сентября рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

По ее словам, прорабатываются различные варианты обустройства канатной дороги для соединения парка развлечений «Остров мечты» с выходом к будущей станции метро «Нагатинский затон» БКЛ. Дорога должна пройти над Москвой-рекой, ее интегрируют с городским транспортом для комфорта посетителей парка, пишет сайт kp.ru.

Княжевская уточнила, что еще одна канатная дорога может появиться на территории бывшего ЗИЛа от набережной Марка Шагала до станции метро «Нагатинская». Она уточнила, что объект будет полезен из-за активной застройки ЗИЛа и поможет местным жителям сэкономить время пути до ближайшего метро. Третью канатную дорогу могут построить от автовокзала «Южные ворота» до Капотни. По прогнозам специалистов, канатная дорога позволит в разы сократить время в пути жителям Капотни и Братеево и обеспечит дополнительный маршрут к автовокзалу «Южные ворота».

В настоящее время специалисты прорабатывают трассировки трех канатных дорог, ведутся обсуждения с экспертами, однако проектирование пока не началось.

27 ноября 2018 года в Москве заработала канатная дорога в «Лужниках». На ее маршруте три станции: «Лужники», «Новая Лига», «Воробьевы горы». Пассажиров перевозят 35 закрытых кабинок на восемь мест каждая.