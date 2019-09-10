Прямой эфир
Сюжет:

Улицу отремонтируют в Брянске за 46 млн рублей

0
Фото: пресс-службы брянской городской администрации
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Брянске в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируют отремонтировать дорогу на улице Дзержинского. Стоимость работ составит 46 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, протяженность улицы Дзержинского от Московского проспекта до улицы Крылова составляет 2,1 км. Рабочие уже сняли старое покрытие и уложили два слоя нового, пишет NASHBRYANSK.RU.

Работы по установке бордюров завершены на 90%, ремонт тротуаров выполнен наполовину, а на перекрестке напротив ДК железнодорожников обустроили разворотное автомобильное кольцо. Продолжается монтаж системы освещения.

Стоимость работ составляет около 46 млн рублей. Подрядчик также установит восемь остановок, 141 дорожный знак и шесть светофоров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ремонт дорог по нацпроекту обсудят с жителями Свердловской области
Ремонт улиц Курска завершили на 86%

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019