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Ремонт улиц Курска завершили на 86%

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В Курске в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» продолжаются дорожные работы. Ремонт на 32 улицах завершен на 86%, сообщает официальное сообщество нацпроекта.

На 2019 год в городе запланирован ремонт 51 км дорожного полотна на 32 улицах. Работы завершены на 19 улицах — здесь был уложен асфальт общей протяженностью 37,8 км, пишет «Курская правда». На 12 улицах нанесена дорожная разметка.

По состоянию на 9 сентября объем работ выполнен на 86%. Полностью завершить их должны до 10 октября 2019 года.

Весной этого года сообщалось, что в Курске в 2019 году на ремонт дорожной сети направят 960 млн рублей. На средства городского бюджета также хотят завершить строительство первой очереди магистрали по проспекту Плевицкой и реконструкцию проспекта Дериглазова.

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