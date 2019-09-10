Билан признался, что был пьян на концерте в Самаре

Дима Билан извинился за выступление в нетрезвом виде в Самаре. Певец обратился к жителям города в своём аккаунте в Instagram. Артист рассказал, что выпил с друзьями в гримёрке. В качестве компенсации Билан пообещал самарцам бесплатный концерт.