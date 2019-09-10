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Двое мужчин пропали в море на Сахалине

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В Холмском районе Сахалинской области ищут двух мужчин. 8 сентября они решили поплавать на одноместной надувной лодке, но до сих пор не вернулись. В полицию обратились родственники одного из пропавших.

Поиски ведут две группы сотрудников ГИМС, аварийно-спасательный отряд Холмска и полицейские. Сообщается, что один из мужчин одет в темно-синий спортивный костюм и черные кроссовки.

Пропавшие являются жителями Холмска. Они отдыхали на даче в селе Серные Источники. В море отправились с нарушением района и режима плавания, сообщает ИА SakhalinMedia.

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