Двое мужчин пропали в море на Сахалине

В Холмском районе Сахалинской области ищут двух мужчин. 8 сентября они решили поплавать на одноместной надувной лодке, но до сих пор не вернулись. В полицию обратились родственники одного из пропавших.

Поиски ведут две группы сотрудников ГИМС, аварийно-спасательный отряд Холмска и полицейские. Сообщается, что один из мужчин одет в темно-синий спортивный костюм и черные кроссовки.

Пропавшие являются жителями Холмска. Они отдыхали на даче в селе Серные Источники. В море отправились с нарушением района и режима плавания, сообщает ИА SakhalinMedia.