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В Челябинске два пациента сбежали из психоневрологической больницы

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Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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Полиция в Челябинске разыскивает двух пациентов, которые сбежали из областной психоневрологической больницы, сообщили ТАСС во вторник, 10 сентября, в МВД по городу.

По данным источника агентства, оба сбежавших были на принудительном лечении, причем один из них уже был судим за кражу, а второй — за грабеж.

11 августа двое пациентов, находившихся на принудительном лечении в психбольнице в Волгоградской области, совершили побег. Из медицинского учреждения скрылись 30-летний Роман Смородов, судимый в 2004 году по статье «Убийство», и 31-летний Анатолий Машанин, судимый в 2011 году по статье «Грабеж» и «Неправомерное завладение транспортным средством». Они были пациентами психбольницы с 2018 и 2019 года соответственно.

Смородов и Машанин сбежали из палаты через окно, отогнув решетку.

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