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Американская делегация приехала в Крым с ознакомительным визитом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
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Делегация общественников из Центра гражданских инициатив США прибыла в Крым с ознакомительным визитом, чтобы оценить изменения, произошедшие с полуостровом за последние пять лет. Об этом «РИА Новости» рассказал координатор визита, председатель Союза журналистов Севастополя Сергей Горбачев.

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По его словам, члены делегации (всего их четыре человека) посетят несколько городов региона, посмотрят на изменения настроения местного населения и затем планируют рассказать обо всем на родине.

Во вторник, 10 августа, делегация посетит Севастополь, где проведет встречу с национально-культурными объединениями и городскими общественными организациями. Также запланировано посещение ряда объектов на южном берегу Крыма.

Крым вошел в состав России по итогам референдума, который прошел на полуострове весной 2014 года. Большинство жителей региона высказались за присоединение к РФ. Однако в Киеве результаты голосования не признали, несмотря на то, что референдум прошел с соблюдением международных норм и является легитимным. Президент России Владимир Путин также неоднократно подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт навсегда.

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