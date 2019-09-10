Американская делегация приехала в Крым с ознакомительным визитом

Делегация общественников из Центра гражданских инициатив США прибыла в Крым с ознакомительным визитом, чтобы оценить изменения, произошедшие с полуостровом за последние пять лет. Об этом «РИА Новости» рассказал координатор визита, председатель Союза журналистов Севастополя Сергей Горбачев.

По его словам, члены делегации (всего их четыре человека) посетят несколько городов региона, посмотрят на изменения настроения местного населения и затем планируют рассказать обо всем на родине.

Во вторник, 10 августа, делегация посетит Севастополь, где проведет встречу с национально-культурными объединениями и городскими общественными организациями. Также запланировано посещение ряда объектов на южном берегу Крыма.

Крым вошел в состав России по итогам референдума, который прошел на полуострове весной 2014 года. Большинство жителей региона высказались за присоединение к РФ. Однако в Киеве результаты голосования не признали, несмотря на то, что референдум прошел с соблюдением международных норм и является легитимным. Президент России Владимир Путин также неоднократно подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт навсегда.