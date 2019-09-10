Британец переделал самолет в апартаменты

Житель Великобритании Тоби Рис Дэвис выкупил и переоборудовал списанный Airbus A319 в гостиничный номер. Британец потратил на это £45 тыс. (более $55,5 тыс.). Об этом сообщило издание Daily Mail.

Необычные апартаменты расположились в Южном Уэльсе. За $220 (около 15 тыс. рублей) в них может остановиться на ночь любой желающий.

Внутри лайнера-гостиницы четыре кровати, кухня и душ. Аэробус уже посетили двенадцать семей, которые оставили положительные отзывы.

Отмечается, что он для транспортировки самолет был очень большим, поэтому его разрезали на две части. Чтобы снова собрать конструкцию владелец использовал строительный кран.

24 августа сообщалось, что во Флориде два отеля на острове Ки-Уэст предложили постояльцам воспользоваться подводной библиотекой — все книги в ней водонепроницаемы.