Медвежонок в США пробрался в гостиницу и уснул в раковине

В США медвежонок забрел в одну из гостиниц штата Монтана и уснул в женском туалете. Видеоролик с диким животным опубликовали очевидцы в соцсетях.

Маленький сонный хищник, по всей видимости, попал внутрь отеля через окно, оставленное открытым кем-то из постояльцев. На опубликованных кадрах видно, как животное лениво отдыхает на раковине, отмечает телеканал «Звезда».

В гостиницу вызвали сотрудников службы дикой природы, поскольку самостоятельно покинуть дамскую комнату медвежонок не захотел. Специалисты успокоили его при помощи укола со снотворным, после чего вынесли на улицу и выпустили в другом районе штата на природу.

В конце августа сообщалось, что медведь забрел на турбазу в Норильске.