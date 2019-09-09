Ремонт моста завершили на трассе «Лена» в Якутии

На федеральной трассе «Лена» в Якутии завершили капитальный ремонт моста через ручей. Это второе искусственное сооружение из девяти запланированных, вводимое в эксплуатацию в текущем строительном сезоне.

Переправа на 369-м км трассы А-360 получила новые береговые опоры. Федеральные дорожники произвели частичную замену плит пролетного строения и укладку новой двуслойной дорожной одежды: нижний слой выполнен из прочного сталефибробетона, а верхний – из асфальтобетона, передает ИА YakutiaMedia.

Напомним, проект моста через реку Лену в Якутии включен в проект разрабатываемой национальной программы развития Дальневосточного федерального округа (ДФО) в 2020–2025 годах. Планируется создать большой транспортно-логистический узел и увеличить транспортную доступность республики на 63%.