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Мост через Лену в Якутии хотят включить в программу развития ДФО

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Проект моста через реку Лену в Якутии включен в проект разрабатываемой национальной программы развития Дальневосточного федерального округа (ДФО) в 2020–2025 годах, который обсудят в сентябре на V Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке. Об этом сообщил председатель правительства республики Владимир Солодов.

«В качестве приоритетов мы хотели бы видеть в национальной программе мост через Лену, газопроводную систему, обеспечивающую Якутск, реконструкцию аэропорта столицы региона, а также вторую очередь Якутской ГРЭС-2», — сказал Солодов, передает ИА YakutiaMedia со ссылкой на ТАСС.

Он добавил, что по республике лидером стал проект по строительству Ленского моста. Ранее глава республики Айсен Николаев оценил стоимость строительства переправы в 60–65 млрд рублей. Проект получил положительное заключение Министерства экономического развития РФ с точки зрения окупаемости. На реке Лене планируется создать большой транспортно-логистический узел. Если мост будет построен, то транспортная доступность региона увеличится на 63%. На данный момент в Якутии нет ни одного моста через Лену.

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