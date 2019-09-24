Служба на курорт: уход пилотов из ВКС остановят льготами

Летному составу ВКС вернут право на бесплатный проезд в ведомственные санатории и базы отдыха во время отпуска. Соответствующие поправки в закон «О статусе военнослужащих» уже разработали в Минобороны. Эта льгота до ее отмены в 2012 году была одной из самых востребованных среди военных и членов их семей. В ведомстве считают, что в числе прочих эта мера поможет избежать оттока пилотов из боевой авиации. Еще несколько лет назад нехватка летного состава превышала тысячу человек, и преодолеть кадровый кризис удалось лишь недавно. Избежать его повторения, по мнению экспертов, помогут дополнительные социальные гарантии для военных летчиков.

Согласно документу, с копией которого ознакомились «Известия», военнослужащие летного состава и члены их семей получат право на безвозмездной основе проследовать к месту лечения в санаторно-курортной или оздоровительной организации. Правило распространится на железнодорожный, воздушный, водный и автомобильный транспорт. Сейчас законопроект находится на стадии внутриведомственных согласований, сообщили источники «Известий» в Минобороны.

Понять и отпустить

Перед внесением поправок ведомственный социологический научно-исследовательский центр провел исследование по изучению и оценке морально-политического и психологического состояния летного состава. Оно показало, что у офицеров укоренились представления о более выгодном положении пилотов гражданской авиации в сравнении с военными летчиками. А сравнительный анализ денежного довольствия летного состава ВКС и гражданских пилотов показал, что доходы офицеров в 2–4 раза ниже. Если военный пилот получает от 72,2 тыс. до 113,7 тыс. рублей, то заработная плата второго пилота авиакомпаний начинается со 180 тыс. рублей, а средний доход командира экипажа составляет более 400 тыс. Поэтому увольнение и переход военных летчиков на «гражданку» встречают у сослуживцев понимание.

Даже такими льготами, как бесплатный проезд в санатории, сократить разрыв в привлекательности военной службы и работы в гражданской авиации будет непросто, считает бывший командующий 4-й армией ВВС и ПВО, Герой России генерал-лейтенант Валерий Горбенко.

— Нужны и другие меры социальной защиты, — рассказал эксперт, — Сейчас восстанавливается советская практика, когда офицерам выписывали требования и они ездили в отпуск за счет государства. Тогда семьи военнослужащих значительно чаще отдыхали в санаториях. Поправки необходимы — сейчас летчики истребительной и бомбардировочной авиации летают практически беспрерывно, выполняют реальные боевые задачи. Пилоты испытывают колоссальные нагрузки, и это, естественно, отражается на их здоровье. Его необходимо восстанавливать — в первую очередь в ведомственных санаториях.

В настоящее время правом на бесплатный проезд обладает ограниченное количество летчиков, которые проходят службу в районах со сложными климатическими условиями и в дальних гарнизонах. Раньше к месту отпуска за счет государства ездили вообще все военнослужащие по контракту: офицеры, прапорщики и мичманы, солдаты и матросы. Однако в 2012 году, когда в армии существенно подняли размер денежного довольствия, все льготы были монетизированы. Теперь решили их вернуть для летного состава ВКС. Льготой можно будет воспользоваться один раз в год при условии, что военнослужащий и члены его семьи направляются в санаторно-курортные или оздоровительные организации.

Скупой платит

В пояснительной записке к законопроекту подчеркивается, что он направлен «на повышение привлекательности военной службы по контракту на воинских должностях летного состава и сдерживание увольнения летного состава с военной службы досрочно и по истечении срока контракта». В документе говорится также, что мера позволит повысить социальный статус военных летчиков и стабилизировать кадровый состав.

Для реализации инициативы необходимо дополнительное финансирование из федерального бюджета. Это потребует изменений в законодательстве, поэтому ожидается, что поправки вступят в силу только с 1 января 2022 года.

Подготовка пилота обходится дорого, и их летное «долголетие» очень важно: сделать так, чтобы опытный профессионал как можно дольше оставался в строю, намного дешевле, чем готовить ему замену, считает экс-замглавкома ВВС, Герой России генерал-полковник Николай Антошкин.

— Сохранять здоровье летного состава — это обязанность и государства, и Министерства обороны, — рассказал эксперт. — Это очень важно. Не случайно летчик раньше имел возможность восстановить здоровье, каждому раз в год выдавались путевки для отдыха, проезд в санаторий был бесплатным.

Военные пилоты были востребованы в гражданской авиации и в советское время. Их опыт и дисциплинированность считались важными факторами в пользу приема уволившихся из армии офицеров на работу. И для них самих «гражданка» зачастую становилась привлекательнее: работа там намного спокойнее, а условия более свободные. Сегодня ситуация усугубляется тем, что авиакомпании платят намного больше, резюмировал Николай Антошкин.

В начале 2017 года глава Минобороны Сергей Шойгу констатировал, что некомплект пилотов в войсках составляет порядка 1,3 тыс. человек. Чтобы ликвидировать проблему, в экстренном порядке продлили срок службы летно-подъемного состава и резко увеличили набор в вузы. В основном учебном центре ВВС — Краснодарском училище — число обучающихся за четыре года возросло с 25 до 600 человек в год. Ликвидировать кадровый кризис удалось лишь в прошлом году. Сейчас в общей сложности в войска ежегодно приходит около тысячи пилотов.

Сегодня на балансе Министерства обороны 48 санаториев — они расположены в разных курортных районах России. Большинство военных здравниц в последние годы были отремонтированы. Полная стоимость трехнедельного отдыха одного человека с питанием и лечением составляет порядка 50 тыс. рублей. После отмены льгот посещение ведомственных санаториев военнослужащими и членами их семей снизилось в шесть раз — с 42,9 тыс. человек в 2011 году до 7,2 тыс. в 2018-м.