Перевернув календарь через год — 7 сентября 2020 года, мы имеем все шансы вспомнить не просто радостный день, который в суете других важных и не очень событий успеет основательно подзабыться. Успешный обмен «удерживаемыми лицами» между Москвой и Киевом — даже в отрыве от пока еще не известного нам дальнейшего хода дел — уже сдвинул с мертвой точки процесс нормализации российско-украинских отношений. Если достигнутое в ходе подготовки и проведения субботней гуманитарной акции понимание между первыми лицами удастся сохранить, впоследствии этот первый жест откроет дорогу к полноценной разморозке контактов по линии Москва–Киев.

Конечно, когда речь идет о современной Украине, любые позитивные симптомы и сигналы не стоит переоценивать. Мы уже не раз обжигались на завышенных ожиданиях в отношении этого во всех смыслах близкого, но, к сожалению, всё еще недружественного нам государства. В то же время, по последним данным, положительно относятся друг к другу 77% жителей Украины и 82% граждан России. О запросе на нормализацию отношений между нашими странами свидетельствуют и результаты украинских выборов, прошедших весной-летом этого года и ознаменовавшихся разгромным поражением «партии войны».

В данном контексте прагматизация подходов нового руководства Украины к выстраиванию диалога с Россией более чем закономерна. Но насколько прочными и последовательными окажутся занятые президентом Владимиром Зеленским миротворческие позиции? По крайней мере, для вывода российско-украинских отношений из тупика в распоряжении сторон имеются достаточные предпосылки. Среди них — широкое окно возможностей, открывшееся благодаря благоприятной международной обстановке: буквально все значимые представители мирового сообщества как минимум на словах выразили на редкость единодушное удовлетворение положительными подвижками, наметившимися во взаимодействии России и Украины.

Необходимо особо отметить, что и Москва, и Киев пошли на существенные взаимные уступки для того, чтобы «не изменять по ходу» согласованную равновесную формулу обмена и тем самым не сорвать переговоры.

Свое стремление как можно быстрее отправить домой украинских моряков, которых послал на заведомую провокацию Петр Порошенко, Россия обозначила буквально сразу же после избрания Зеленского. Однако решение помиловать осужденного за терроризм Олега Сенцова и, например, отбывающих наказание за участие в незаконных вооруженных формированиях боевиков Ичкерии Николая Карпюка и Станислава Клыха, очевидно, далось российскому руководству непросто.

В свою очередь, украинская сторона, несмотря на протест Нидерландов, пошла на включение в списки обмена свидетеля по делу МН17 Владимира Цемаха. И даже решением Конституционного суда внесла необходимые изменения в свое законодательство с тем, чтобы на свободу смог выйти главный редактор «РИА Новости — Украина» Кирилл Вышинский. В обоих случаях без соответствующего решения вопроса официальным Киевом обмен мог бы и не состояться.

Таким образом, оба президента взяли на себя ответственность за непростой политический компромисс, чтобы остановить опасную деградацию отношений между Россией и Украиной и выйти на хотя бы минимально приемлемый уровень взаимодействия.

Успех первого этапа гуманитарной миссии по обмену «удерживаемыми лицами» не только открывает путь для ее завершения по формуле «всех на всех», но и позволяет добиться практической реализации минского «комплекса мер» для долгожданного разрешения внутригражданского противостояния в Донбассе.

Однако именно в этой формулировке кроется труднопреодолимое препятствие к прочному и долгосрочному миру на Украине: Киев по-прежнему упорно отказывается признать очевидное — внутригражданский характер конфликта на юго-востоке. Притом что Россия в унисон с европейскими участниками «нормандского формата» настаивает на прямых переговорах между властями Украины и Донбасса.

Даже по составу участников субботнего обмена заметна весьма красноречивая диспропорция: среди переданных России «удерживаемых лиц» только 13 человек — ее граждане. Остальные же, насколько можно судить, были украинскими политзаключенными, осужденными по надуманным обвинениям. Это означает лишь одно: без остановки маховика преследований инакомыслящих со стороны официального Киева внутригражданский украинский конфликт в конечном счете неразрешим. Даже при максимальных усилиях нормандской медиаторской тройки в лице России, Франции и Германии.

Нельзя исключать, что 7 сентября 2019 года останется всего лишь ситуативным проблеском и российско-украинские отношения вновь откатятся к конфронтационным сценариям. Однако обоснованную надежду и осторожный оптимизм всё же вселяет тот факт, что к настоящему моменту президенты наших стран не просто «сделали всё, что обещали». В последовавшем за успешным завершением первого этапа обмена телефонном разговоре они успели условиться о дальнейших совместных шагах в миротворческом ключе.

Возможно, время разбрасывать камни в российско-украинских отношениях действительно ушло. Пришло время их собирать и налаживать конструктивный диалог...

Автор — руководитель аналитического центра «СтратегПРО»

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