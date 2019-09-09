В Китае у женщины на ресницах развелись клещи

В Китае у женщины на ресницах обнаружили огромное число клещей из-за того, что она плохо смывала косметику. Об этом сообщил портал AsiaOne.

Отмечается, что несколько месяцев она жаловалась на раздражение и покраснение вокруг глаз. После того, как самостоятельно вылечиться не получилось, китаянка обратилась к врачам, которые нашли у нее на ресницах клещей вида угревая железница.

Они селятся на коже человека и питаются выделяемым кожей салом. Если количество клещей небольшое, то они безвредны для человека.

Женщина пребывала в шоке, когда лечащий врач показал ей этих существ под микроскопом, По словам самого врача, их появление и размножение были вызваны плохим уходом. Как высилось, пациентка не удаляла косметику перед сном, а иногда и ложилась спать накрашенной.

Если бы китаянка промедлила с лечением, то воспаление с кожи могло бы перейти на глаза.

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