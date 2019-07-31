Только 13% россиянок назвали себя красивыми

Лишь 13% россиянок считают себя красивыми, зато умными — почти втрое больше. Об этом свидетельствуют результаты опроса Mail.ru, опубликованные в среду, 31 июля.

Еще 13% опрошенных россиянок назвали свою внешность среднестатистической, а 19% выбрали вариант «обычная».

«На вопрос, чем в своей внешности девушки недовольны больше всего, треть (32%) отметили вес, 20% — зубы, и еще 19% не нравится вся фигура», — приводит выдержку из исследования «РИА Новости».

При этом среди любимых черт 24% девушек и женщин назвали рост, еще 23% гордятся своим силуэтом и 21% — волосами. Кроме того, треть дам (31%) отметили свой ум, а каждая пятая назвала себя интересной личностью. Исследователи также выяснили, что 13% россиянок никогда не выходят на улицу без макияжа.

Опрос проводился с 26 по 31 июня среди 14,4 тыс. женщин в возрасте от 18 до 55 лет.

В ноябре 2018 года американский хоккеист Райан Уитни, выступавший ранее за ХК «Сочи», оценил внешность российских женщин. По его словам, россиянки либо прекрасны, либо похожи на «чернобыльских уродов».