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В Windows 10 появилась возможность звонить со смартфона

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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В операционной системе Windows 10 появилась возможность звонить со смартфона. Информацию об этом разместил пользователь Ajith в Twitter, который обратил внимание на новую возможность и протестировал ее.

Суть нововведения в том, что пользователь операционной системы Windows 10 получит возможность совершать звонки со смартфона и непосредственно управлять ими. Для этого действия появился специальный переключатель, который размещается в настройках. После его активации появится пункт Calls, который будет находиться в главном меню слева. При его нажатии на экране высветится панель набора номера, а также поле поиска личных контактов.

Отмечается, что данная функция находится еще в стадии испытания, и Microsoft воздерживается от комментариев.

3 сентября стало известно, что американская корпорация Google заявила, что для гуглофонов Pixel теперь доступна ОС Android 10, скоро на нее можно будет перейти и на других устройствах.

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