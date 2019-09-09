Прямой эфир

Актер Ричард Грант рассказал о трудной роли за бутылку водки

0
Фото: TASS/Zuma/Armando Gallo
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Звезде «Игры престолов» и «Аббатства Даунтон» актеру Ричарду Гранту удалось отстоять свою роль в фильме «Уинтэйл и я», выпив перед режиссером бутылку водки. Однако самая большая трудность для Гранта заключалась в том, что у него аллергия на алкоголь. Об этом актер рассказал в интервью «Известиям».

По его словам, многие не верят в реальность его аллергии, и из-за этого у него возникают проблемы.

«На съемках фильма «Уитнэйл и я» мой персонаж Уитнэйл по сюжету постоянно пьян. Во время работы над ролью режиссер Брюс Робинсон предложил мне немного выпивать перед каждой съемкой, чтобы выглядеть более естественным. Я сказал: «Извините, но я не пью». Вся группа решила, что я выделываюсь», — отметил Грант.

В итоге режиссер пригрозил отдать роль Гранта другому актеру, если тот не выпьет водку.

«И я выпил. Тогда все увидели, что мне действительно очень плохо: я покрылся красной сыпью, вся кожа у меня словно горела», — вспомнил актер.

Также Грант поделился воспоминаниями о трудном детстве в Свазиленде, встрече с королем и подробностями о девятом эпизоде «Звездных войн. Скайуокер. Восход», в котором сыграл злодея генерала Первого ордена Прайда.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Разрешение на съемки мне пришлось просить у короля»

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Актер Мадянов рассказал о борьбе за нравственность
Агент Депардье рассказал о планах актера построить дом под Минском

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019