Актер Ричард Грант рассказал о трудной роли за бутылку водки

Звезде «Игры престолов» и «Аббатства Даунтон» актеру Ричарду Гранту удалось отстоять свою роль в фильме «Уинтэйл и я», выпив перед режиссером бутылку водки. Однако самая большая трудность для Гранта заключалась в том, что у него аллергия на алкоголь. Об этом актер рассказал в интервью «Известиям».

По его словам, многие не верят в реальность его аллергии, и из-за этого у него возникают проблемы.

«На съемках фильма «Уитнэйл и я» мой персонаж Уитнэйл по сюжету постоянно пьян. Во время работы над ролью режиссер Брюс Робинсон предложил мне немного выпивать перед каждой съемкой, чтобы выглядеть более естественным. Я сказал: «Извините, но я не пью». Вся группа решила, что я выделываюсь», — отметил Грант.

В итоге режиссер пригрозил отдать роль Гранта другому актеру, если тот не выпьет водку.

«И я выпил. Тогда все увидели, что мне действительно очень плохо: я покрылся красной сыпью, вся кожа у меня словно горела», — вспомнил актер.

Также Грант поделился воспоминаниями о трудном детстве в Свазиленде, встрече с королем и подробностями о девятом эпизоде «Звездных войн. Скайуокер. Восход», в котором сыграл злодея генерала Первого ордена Прайда.

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