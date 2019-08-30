Актер Мадянов рассказал о борьбе за нравственность

Заслуженный артист России Роман Мадянов рассказал «Известиям» о том, какие ценности прививались в его семье.

«Я с детства знал, что на плечах мужчины забота о семье, что муж — главный добытчик, — сказал актер. — Если ты мужчина, ты обязан обеспечить семью. Как ты это будешь делать, никого не волнует».

При этом Мадянов считает неправильным современный подход, когда пары оплачивают пополам аренду жилья, продукты и путешествия.

«Мы всего этого с Запада нахватались, а оттуда, поверьте, хватать не надо. Там уже загибается всё. Европе уже шандец настал, ребята, там сплошной Содом и Гоморра. Там люди дошли до такого маразма, что дальше некуда. Мы, русские, последний оплот нравственности — пока держимся, так что борьба у нас еще впереди», — заявил он.

Подробнее — в интервью «Известиям»:

«Даже в самой последней бяке надо искать хорошее»