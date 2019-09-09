20 лет назад произошли взрывы в домах на Гурьянова и Каширском шоссе

20 лет назад всю Россию потрясла серия страшных терактов. В Москве с интервалом в четыре дня были взорваны два жилых дома.

Первый взрыв прогремел за две секунды до полуночи 8 сентября на улице Гурьянова, 19, в столичном районе Печатники. Погибли 106 человек, 690 получили травмы и увечья.

Второй взрыв в 5 часов утра 13 сентября разрушил дом 6 корпус 3 по Каширскому шоссе. Погибли почти все жильцы — 124 человека, семеро получили ранения.

Взрывные устройства оба раза закладывали на первых этажах домов в нежилых помещениях, которые арендовали на одно и то же вымышленное имя.

Дальнейшее расследование показало: взрывчатку изготовили в Урус-Мартане, доставили через Кисловодск в Москву под видом сахара. Хранили на двух складах на юго-востоке столицы — в районах Орехово-Борисово и Люблино.

Заказчики, организаторы и все исполнители теракта были установлены. Большинство террористов ликвидировали в ходе спецопераций на Кавказе.

Двое с 2004 года отбывают пожизненное заключение.

Спецслужбы за время следствия предотвратили 13 терактов в России, в том числе шесть в столице.

Взрывы на улице Гурьянова и на Каширском шоссе навсегда изменили жизнь в Москве. Чердаки и подвалы зданий опечатали, все подъезды оборудовали кодовыми замками.

На месте взорванных домов установлены мемориалы жертвам терактов.