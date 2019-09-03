В Беслане почтили память жертв теракта

Трёхдневная вахта памяти в Беслане началась 1 сентября. В 2004 году заложниками террористов стали 1128 школьников, родителей и учителей. Большая часть оказалась в спортзале, повсюду разложили взрывчатку. Никакой еды и воды, испуганных и плакавших детей запугивали расстрелом. После двух дней переговоров удалось вызволить только 26 младенцев. В обед 3 сентября в школе прогремели два мощных взрыва, через время — третий. Силовики начали операцию по спасению заложников. Бойцы «Вымпела» и «Альфы» вынуждены были идти без прикрытия.Три командира погибли сразу, еще семеро бойцов были смертельно ранены, прикрывая детей. Школа оказалась почти полностью разрушена, теперь на ее месте — мемориал. 15 лет День знаний в Беслане — день траура.