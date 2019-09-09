Шведский ученый предложил поедать людей для спасения планеты

Ученый-бихевиорист из Швеции Магнус Сёдерлунд в качестве решения экологических проблем предложил поедать человеческие трупы, пишет The New American.

В глобальном потеплении экологи и зеленые отчасти винят мясную промышленность и сельское хозяйство, поэтому всё чаще звучат невообразимые предложения о спасении планеты, отмечает автор статьи.

Например, выступая на шведском телевидении в качестве эксперта о еде будущего, Сёдерлунд заявил о планах провести гастрономические семинары о перспективах потребления человечины.

Он отмечает, что основным препятствием для появления подобных новых блюд является то, что «люди слегка консервативны в своих пищевых привычках».

По его словам, роль играют и общественные табу, поскольку поедание мертвечины считается осквернением.

Автор статьи не исключает, что швед просто пытается привлечь к себе внимание СМИ, однако мыслит он всё же нешаблонно.

Среди главных вопросов семинара Сёдерлунда: «Мешает ли человеческий эгоизм рационально использовать ресурсы Земли?», «Станет ли каннибализм экологическим решением будущего?», «Как подтолкнуть потребителей к принятию верных решений?»

Однако американское издание уверено, что причин для беспокойства о глобальном потеплении и изменении климата нет. Автор убеждает, что мировой океан загрязняется всего на 2%, а экология якобы стала лучше, чем 60 лет назад.

«Реальная угроза в том, что зеленые будут и дальше пичкать нас пропагандой в надежде выстроить левую антиутопию, где остановится технический прогресс и не будут создаваться материальные блага — и мы окажемся на пороге бедности и гибели», — добавляет он.

В январе в Германии призвали мировую общественность отказаться от использования туалетной бумаги ради сохранения окружающей среды.