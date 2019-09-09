Во Франции прошел 35-й пьяный марафон
Во Франции прошел 35-й забег из Медока в Жиронду, маршрут — 42 км.
В состязании приняли участие 8500 человек. Спортивная форма свободная и ограничивается только фантазией.
Забег в Жиронду — самый длинный марафон в мире. Дело в том, что преодолеть его участникам помогают винные остановки. Каждому бегуну положены 23 бокала и закуска — сыры, устрицы, стейки.
Необычный марафон организован при участии 2800 волонтеров.
Во Франции прошел 35-й забег из Медока в Жиронду, маршрут — 42 км.
В состязании приняли участие 8500 человек. Спортивная форма свободная и ограничивается только фантазией.
Забег в Жиронду — самый длинный марафон в мире. Дело в том, что преодолеть его участникам помогают винные остановки. Каждому бегуну положены 23 бокала и закуска — сыры, устрицы, стейки.
Необычный марафон организован при участии 2800 волонтеров.