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Авиакомпания Emirates запретила провоз дефектных MacBook Pro

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Фото: Global Look Press/Morteza Nikoubazl/ZUMAPRESS.com
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Авикомпания Emirates запретила пассажирам сдавать в багаж или проносить на борт старые ноутбуки Apple MacBook Pro с диагональю экрана 15 дюймов, которые отзывались из-за опасности воспламенения. Об этом 8 сентября сообщает «РИА Новости» со ссылкой на сообщение авиакомпании.

Речь идет об устройствах, которые реализовывались с сентября 2015 года по февраль 2017 года. Тогда корпорация Apple предупредила, что у определенного числа MacBook Pro этой серии аккумулятор может перегреваться и представлять угрозу пожарной безопасности.

«В качестве меры предосторожности путешественникам не будет разрешено проносить эти модели MacBook Pro на борт самолета или сдавать в багаж на рейсах Emirates, если аккумулятор не был заменен», — говорится в заявлении авиакомпании.

19 июля стало известно, что авиакомпании могут обязать выплачивать пассажирам за длительную задержку багажа или рейса неустойку в размере 3% провозной платы за каждый час просрочки.

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