Владимиров лидирует на выборах главы Ставрополья

Временно исполняющий обязанности губернатора Ставропольского края Владимир Владимиров лидирует на выборах главы региона с результатом 79,84% после обработки 0,86% протоколов. Об этом 8 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на данные Центризбиркома (ЦИК) России.

Согласно информации, опубликованной на сайте избиркома, Владимир Владимиров набрал 83,55% голосов.

На втором месте кандидат Виктор Соболев, набравший 9,64% голосов, на третьем — Геннадий Ефимов с 2,56%, на четвертом — Александр Кузьмин с результатом 1,55%, а на пятом — Николай Кряжев с 1,52% голосов.

Краевой избирком зарегистрировал Владимирова в качестве первого кандидата на должность губернатора региона 19 июля.

Явка на выборах губернатора Ставрополья в этом году по состоянию на 18:00 мск составила 55,18%. Это больше, чем на предыдущих выборах главы края в сентябре 2014 года, когда явка на это же время составила 38%.

Избирательная комиссия края в единый день голосования получила десять обращений, все они находятся в работе, серьезных нарушений во время хода голосования выявлено не было.

Единый день голосования прошел в России 8 сентября. В этот день в 85 регионах страны состоялись более 5 тыс. выборов разного уровня, в том числе 17 губернаторов. В 21:00 мск глава Центризбиркома Элла Памфилова объявила, что голосование закончено.