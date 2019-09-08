Врио главы Калмыкии побеждает на выборах главы республики

Врио главы Калмыкии Бату Хасиков лидирует на выборах главы республики. Как сообщает ТАСС со ссылкой на данные ЦИК, по итогам обработки 0,42% протоколов он набирает 88,84% голосов.

За ним расположились Наталья Манжикова — 5,91%, Батыр Мучаев —1,31%, Петр Вышкварок — 0,88%. Явка, по данным на 18:00, составила 47,98%.

В общей сложности в единый день голосования 8 сентября в России прошли более 5 тыс. выборов разного уровня. В 21:00 мск глава Центризбиркома России Элла Памфилова объявила о завершении голосования.

Хасиков был назначен временно исполняющим обязанности главы Калмыкии 20 марта президентом России Владимиром Путиным, после того как глава государства принял отставку экс-губернатора Алексея Орлова. На следующий день политик объявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на выборах главы региона в сентябре 2019 года.