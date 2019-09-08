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В США отложили производство термоядерных бомб B61-12 из-за дефектов

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Фото: U.S. National Nuclear Security Administration
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В США отложили на 18 месяцев серийное производство новых термоядерных бомб B61-12 из-за проблем со сроком службы ряда запчастей. Об этом 4 сентября сообщает издание Defence News со ссылкой на заместителя главы американского Национального управления по ядерной безопасности Чарльза Вердона.

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B61 — американская ядерная авиабомба свободного падения. Она была принята на вооружение в 1968 году. Последняя ее модификация B61-12 должна была заменить более старые версии, срок службы которых истек. Боеприпасы могут служить 20–30 лет. Их серийное производство планировалось запустить в 2020 году.

Однако, по словам собеседника издания, при тестировании снарядов было обнаружено, что некоторые компоненты оказались недолговечными. В Ассоциации по контролю над вооружениями считают, что задержка выпуска повысит стоимость программы перевооружения на $7,6 млн. Вердон отметил, что сроки задержки производства, возможно, будут сокращены, так как ведомство получило много предложений о замене деталей.

Первые квалификационные испытания проекта B61-12 прошли в США 9 июня 2018 года на тестовом полигоне Тонопа в штате Невада. Бригадный генерал Майкл Луттон, сотрудник Национальной администрации по ядерной безопасности утверждал, что испытания продемонстрировали, что дизайн этих бомб соответствует системным требованиям и показал прогресс проекта. В мае того же года американские чиновники рассказали, что разрабатываемый боеприпас может устроить «атомный ад». Он несет заряд мощностью до 50 килотонн, что примерно в два раза больше, чем у «Толстяка», сброшенного на Нагасаки в 1945 году.

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