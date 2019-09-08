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Жительница ДНР погибла при детонации снаряда

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Фото: ТАСС/Валентин Спринчак
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В селе Спартак самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) мирная жительница погибла от детонации ранее не разорвавшегося снаряда. Еще одна женщина получила травмы.

Женщины нашли снаряд во время работ на участке, сообщает ТАСС. Погибшая получила множественные осколочные ранения, у пострадавшей повреждены ноги.

В ДНР призвали международных наблюдателей отреагировать на случившееся.

Ежедневные обстрелы со стороны украинских силовиков территории ДНР саботируют мирный процесс, значительно затрудняют работу подразделений МЧС и препятствуют восстановлению поврежденных объектов инфраструктуры, отметили власти республики. Особую опасность для мирных граждан представляют неразорвавшиеся снаряды украинских силовиков в жилых районах.

7 сентября в ДНР заявили об обстреле украинскими военными села Коминтерново. В результате загорелся один дом.

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