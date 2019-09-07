Додон договорился с Россией о скидке на газ

Президент Молдавии Игорь Додон договорился с президентом России Владимиром Путиным о скидке на газ с 1 октября. Об этом молдавский лидер написал на своей официальной странице в Facebook.

Переговоры сторон прошли в рамках встречи президентов двух стран 7 сентября. На ней главы государств обсудили разные аспекты стратегического диалога.

Додон подчеркнул, что в 2019 году повышения тарифов на газ не будет, а в 2020 году возможно их снижение.

«Принципиально договорились и согласовали дальнейшие шаги по сотрудничеству в газовой отрасли, что позволяет уже на данном этапе объявить о том, что тарифы для конечных потребителей не вырастут», — заключил он.

Молдавия получает газ из России по договору от 2008 года, действие которого заканчивается 1 января 2020 года. 4 июня 2019 года Додон напомнил, что, несмотря на скорое окончание договора на поставки российского голубого топлива в республику, «правительство [России] не думает о том, как подписать новый договор» и не занимается переговорами с поставщиком — «Газпромом».

4 сентября вице-премьер Молдавии Василий Шова заявил в интервью «РИА Новости», что Кишинев в рамках заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическим отношениям собирается попросить Россию не повышать тариф на газ, поскольку «реальный социально-экономический уровень жизни граждан Молдавии этого не позволяет».