В Подмосковье пенсионерка отдала 300 тыс. рублей за снятие «порчи»

Жительница Лобни отдала «гадалке» более 300 тыс. рублей и украшения ради снятия «порчи», сообщили 6 сентября в ГУ МВД по Московской области.

Отмечается, что злоумышленница подошла к 63-летней пенсионерке и начала пугать ее смертью дочери от сглаза.

Снять порчу «гадалка» пообещала с помощью ритуала. Для него женщина отдала ей ювелирные изделия, 140 тысяч рублей и 3 яйца. Однако этого «целительнице» оказалось недостаточно, и она потребовала снять все деньги с банковской карты.

«Когда было выполнено и это условие, ведунья собрала всё и завернула в платок, произнося магические заклинания. Никому не рассказывать и не заглядывать внутрь свертка целый год — это было последним требованием для снятия заклятья», — говорится в сообщении МВД.

Однако пенсионерка развернула платок, не нашла ни драгоценностей, ни денег и обратилась в полицию.

Правоохранители оперативно задержали злоумышленницу. Ею оказалась ранее судимая по 27 эпизодам краж и мошенничества 58-летняя уроженка Ярославской области, которая к моменту задержания успела потратить деньги и продать украшения.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

В апреле сообщалось, что в Москве мошенники продали пенсионеру за 1 млн рублей две пачки сока.