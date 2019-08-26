Пьяная пенсионерка упала с теплохода в Москве

Московская пенсионерка упала с палубы теплохода в алкогольном опьянении. Об этом 26 августа сообщает «МК».

По данным издания, инцидент произошел днем ранее на Северном речном вокзале. Трехпалубный круизный теплоход, следующий по маршруту Москва–Соловки–Москва, прибыл в порт около 21 часа, после чего пассажиры стали спускаться на берег.

Пенсионерка спускалась по внутреннему трапу теплохода и, оступившись, упала на пол средней палубы. По словам директора круиза, когда судно прибыло в порт, женщина находилась в неадекватном состоянии.

Судовой врач оказал пострадавшей первую помощь, перед тем как прибывшая «скорая» доставила ее в одну из городских больниц. У пенсионерки обнаружили несколько переломов и ушибы.

Супруг пострадавшей пояснил, что они с женой часто путешествуют, но в этот раз у него не получилось составить ей компанию. Он также отметил, что сильно испугался, узнав о несчастном случае, потому что женщина страдает артритом.

23 августа сообщалось, что пьяный водитель, пытавшийся скрыться от полицейских, протаранил машину ДПС в Москве.