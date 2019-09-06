Первый Градостроительный форум проходит в Липецке

В Липецке начались мероприятия первого Градостроительного форума. В Быхановом саду собрались архитекторы, дизайнеры, общественники, из разных регионов страны. Участники на видеопрезентации познакомили гостей со своими проектами и обсудили перспективы развития города и области, информирует Lipetskmedia.

«У Липецка колоссальный потенциал, прекрасные парковые территории, здесь замечательный климат. Мы хотим разработать туристический бренд города, учитывая идентичность Липецка, и популяризовать его. И помогут нам в этом жители», - пояснила начальник регионального управления строительства и архитектуры Наида Исматулаева.

Форум работает на трёх площадках: выставка картин липецких художников и реставраторов, мастер-классы и лекции для студентов в Быхановом саду, панельные дискуссии в отеле «Меркюр».