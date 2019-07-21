Набережную реки Шелони в Порхове обновят на федеральные средства

В Псковской области ищут подрядчика, который за 5 млн рублей подготовит проектно-сметную документацию на реконструкцию набережной реки Шелони в Порхове. Проект «На берегу истории» получил федеральное финансирование.

Победитель конкурса должен предоставить инженерно-топографический план с подземными инженерными коммуникациями и линиями градостроительного регулирования, провести инженерно-геологические, инженерно-гидрометрологические и гидрологические, инженерно-экологические изыскания и инженерные изыскания. Об этом сообщает Псковское агентство информации. На проекты по созданию комфортной городской среды в малых городах в этом году из бюджета РФ было выделено 5 млрд рублей.

Порхов с населением 8,5 тыс. человек расположен на реке Шелонь (бассейн озера Ильмень), в 88 км к востоку от Пскова. Город в 1239 году основал новгородский князь Александр Ярославич, впоследствии прозванный Александром Невским. В 10 км к западу от Порхова находится бальнеологический курорт Хилово.