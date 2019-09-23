Змей и спаситель: создан робот для поиска пострадавших под завалами

Змеевидный робот, разработанный российскими учеными, сможет отыскивать людей под завалами и проводить разведывательные операции в боевых условиях. Новое устройство может двигаться не только по пересечённой местности, но даже внутри труб и через узкие щели, проникая в места, которые не доступны для людей и других механизмов. Робот рассчитан на автономную работу в течение 60 минут и благодаря модульной схеме способен продолжать работу при отказе нескольких элементов.

Волной по земле, спиралью в трубе

Российская разработка обладает легким алюминиевым каркасом и прорезиненным внешним корпусом. По словам инженеров, она способна двигаться со скоростью 0,5 м в секунду (1,8 км/ч) в самых разных условиях. Причем для каждой из возможных ситуаций «змей» использует наиболее подходящую тактику перемещений. Например, волнообразные движения «туловища» применяются, когда робот находится на плоской поверхности. А для того чтобы пролезть по трубе, рукотворная змея будет ползти по спирали. Кроме того, особые варианты перемещения задействуются для сложного рельефа с наклонными участками.

— На нашем полигоне мы отработали несколько десятков паттернов (или форм) движения, необходимых для самых разных ситуаций, что позволит разработке не уступать по маневренности реальной змее со схожими габаритами (например, питону), — рассказал заместитель директора ЦНИИ Робототехники и технической кибернетики Николай Грязнов.

Оператор сможет управлять системой по кабелю (до 100 м длиной) либо с помощью беспроводной связи, при использовании которой время автономной работы составит около 60 минут.

Новый робот состоит из нескольких модулей, их количество можно изменять в зависимости от его назначения в диапазоне от 4 до 15 штук. Причем все внутренние элементы абсолютно идентичны, а на первом (головном) будет располагаться телекамера, блок осветителей и дополнительные датчики. Длина и диаметр каждой из составных частей составляет по 8 см при массе в 350 г, что делает робота максимально компактным и легким.

По словам разработчиков, управление устройством может осуществляться через любой модуль, что гарантирует его надежность и способность выполнять задачу даже после отказа одного из элементов системы.

Все части разработки универсальны, что открывает возможности для их применения в других роботах. По мнению ученых, в будущем такая стандартизация элементов должна стать залогом снижения стоимости робототехники, что приведет к ее более активному внедрению.

А нюх, как у собаки

Предполагается, что робота, который получил название ЗМЕЕЛОК-3М, можно будет применять для эффективного поиска пострадавших под завалами — например, после землетрясений.

— Разработка однозначно позволит расширить наши возможности по обнаружению пострадавших, заменив собой используемые сейчас гибкие щупы с камерами, радиус действия которых ограничен их длиной, — считает член Общественной палаты, заслуженный спасатель России Сергей Щетинин. — При этом робот сможет забираться в такие узкие места, которые недоступны и нашим служебным собакам.

Но для того чтобы он в полной мере превзошел животных, робота необходимо дополнительно оснастить одной из существующих сейчас систем технического обоняния (настроенной на запах человека) и инфракрасными датчиками, которые значительно увеличат его поисковые способности.

Также нового робота предлагается использовать при проведении военных операций.

— Возможности «змея» могут быть полезны для выполнения задач под землей, — отметил председатель Центрального совета Союза десантников России Валерий Юрьев. — В частности, во время войны в Афганистане боевики пользовались тоннелями (киризами) для скрытного перемещения и обустройства своих складов, но запустить туда своих бойцов — это всё равно что посылать их на смерть, и я никогда так не поступал. Думаю, что робот в этих условиях мог бы оценить обстановку без риска для людей — в том числе в Сирии, где также имеются киризы.

Для увеличения эффективности разработки эксперт посоветовал оснастить ее прибором ночного видения, который позволит соблюдать скрытность перемещений.

Эксплуатацию наземного варианта робота возможно начать уже в течение года, отмечают в ЦНИИ РТК.

Морской змей

Дополнительные перспективы использования механической змеи могут открыться после появления ее морского варианта — ЗМЕЕЛОК-АКВА, разработка которого уже началась в ЦНИИ РТК.

— Любое стационарное подводное оборудование (будь то насосная станция для перекачки нефти, маяк или донный гараж) требует обслуживания, и, если мы будем иметь робота, способного проникать в труднодоступные места, это значительно упростит его эксплуатацию, — пояснил Николай Грязнов. — Например, такими средствами можно оборудовать стандартные батискафы, которые будут их доставлять в места проведения работ, а затем подбирать после выполнения задач.

По словам разработчиков, этот вариант будет удобен в использовании, поскольку робот сможет складываться, образуя компактную конструкцию, которую будет легко транспортировать. В сложенном виде подводный робот сможет подплыть к цели (для этого предполагается использовать электромоторы с винтами) и уже затем перейти к змееподобному виду для выполнения задания.

Однако для подобных целей ученым еще предстоит оборудовать разработку гребными винтами и адаптировать ее корпус под работу на морских глубинах, для чего им понадобится несколько лет.