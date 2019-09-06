Скончался экс-президент Зимбабве Роберт Мугабе

Умер Роберт Мугабе - бессменный лидер Зимбабве с 1980 г. В 2014 г. Магубе стал самым старым правителем в мире. В ноябре 2017 г. его всё - таки заставили уйти в отставку. За отречение президенту выплатили $5 млн. из бюджета Зимбабве.