На сессии «Цифровое государство: новые бизнес-модели на волне тотальной цифровизации», прошедшей на Восточном экономическом форуме, обсуждалось глобальное становление этого явления. Сегодня это ключевая тема в рамках трансформации государственного управления и предоставления госуслуг во всем мире. У сторонников цифровизации нередко возникают вопрос: какие государственные услуги и сервисы будут востребованы гражданами и бизнес-сообществом в новой технологической эпохе? Однако стоит отметить, что в этом направлении российская банковская система продвинулась намного сильнее, чем государство. Но давайте разберёмся, насколько эти цифровые проекты востребованы у населения.

Следует отметить, что цифровизация стремилась и будет стремиться получить инвестиции. Однако, несмотря на публикуемые в СМИ оценки крайне высокой рентабельности этой отрасли, её реальное развитие стало возможно только в высокомонетизированных экономиках с низким уровнем налогов (т.н. "развитых странах"). Проблема современного технологического развития в России в том, что спрос на неё сужен высокой стоимостью заёмного капитала и довольно большой налоговой нагрузкой. Однако высокодоходные виды бизнеса всё равно вкладывают в этот сектор деньги. Например, банки.

Кредитные организации пытаются развивать сервис по биометрии. Они объясняют интерес к нему тем, что это надёжная форма защиты данных от мошенников, так как лицо и голос невозможно подделать. Это официально преподносимая гражданам и рынку версия привлекательности проекта. Но даже один из ключевых инициаторов её появления — Банк России — признал невозможность хранения кредитными организациями биометрических данных на уровне гостайны. Для банковских клиентов, передавших на хранение свои слепки финансовой организации, риски состоят в потери секретности ключевых личных идентификационных данных.

Это существенно усложняет возможности ведения нормальной финансовой деятельности до конца жизни. Также появляются пожизненные риски убытков от мошеннических действий третьих лиц. Выгода же клиентов банков лишь в том, что их денежные средства в кредитных организациях будут лучше, но не со 100%-ной надежностью, защищены от потери. На финансовом рынке это называется "продажей открытого опциона колл", когда прибыль продавца ограничена ценой, а убытки – не ограничены ничем.

С учетом явных диспропорций риска и выгод клиентов от хранения своих биометрических данных в банках, этот проект не представляется долгосрочной финансовой конструкцией. Он слишком невыгоден гражданам, на него, как мне представляется, не будет устойчивого спроса. Кроме того, с точки зрения издержек, хранение денег менее затратно и сложно, чем хранение биометрических данных, поэтому выгоды для банков от такого проекта очень сомнительны.

Другое направление банковской цифровизации — это платежи, мгновенные переводы. Они способны приносить прибыль. Но недавно розничные сети допустили возможность бойкота Системы быстрых платежей (СБП) от ЦБ из-за названных регулятором тарифов в 0,2-0,7% от суммы покупки для переводов от граждан в пользу юрлиц. Отмечу, что это комиссия, которую регулятор устанавливает для банка-эквайера. Какой её размер введут кредитные организации для магазинов — большой вопрос. Не исключено, что в итоге стоимость оплаты по QR-коду будет сопоставима с нынешними комиссиями за эквайринг. И в чём тогда будет выгода? Если магазины будут перекладывать издержки на потребителей, то новая система разгонит инфляцию, что наиболее сильно отразится на кошельках тех, кто никакими QR-кодами не пользуется .

В мире есть удачные и неудачные примеры цифровизации. Она не обязательно эффективна и позитивно влияет на конкурентные позиции. Однако это важнейший аспект развития стран и всего мира, шаг в будущее. Государства наравне с высокотехнологичным бизнесом играют ключевую роль в процессе формирования цифровой экономики и выхода страны на лидирующие мировые позиции. В России сейчас локомотивом технологического развития выступают именно банки. Но если правительство к этому тоже подключится, синергетический эффект будет больше и лучше.

Автор — финансовый аналитик

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