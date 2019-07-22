Цифровая экономика неизбежно порождает новые вызовы для государства и общества. Сотни миллиардов рублей госвложений могут увеличить диспропорции между регионами России, а значит –– углубить «цифровое неравенство». Чтобы этого избежать, нужно уже сегодня включать регионы в цифровую повестку страны, создавая локальные центры тестирования и обмена опытом.

На минувшей неделе в истории цифровизации была открыта новая глава: подписав в присутствии президента соглашения с правительством по развитию цифровой экономики, главы крупнейших госкомпаний не оставили себе путей для отступления. Одно дело –– готовить «дорожные карты», другое –– подписаться под их исполнением перед главой государства. Освоить более 1,6 трлн рублей инвестиций с реальной пользой для страны и без нарушений бюджетных процедур не так-то просто. И лучшими помощниками для корпораций тут могут выступить регионы России.

Во-первых, если говорить о реальной пользе, то речь, конечно, о деньгах и выборе вектора их расходов. В 1,634 трлн рублей бюджета нацпроекта 772 млрд заложены на информационную инфраструктуру, 143 млрд – на кадры, 235 млрд –– на цифровое госуправление. Это те сферы, где результата нельзя добиться ручным впрыскиванием средств в единичные объекты через центр, где расположены штаб-квартиры госкорпораций. Эти задачи нельзя выполнить внутри МКАД или «двух столиц», а только с самым широким вовлечением регионов, роль которых –– обеспечить максимальный для страны эффект от внедрения «цифры» в экономике.

По итогам 2017 года, вклад московской и питерской агломераций в ВВП страны был около 32% (данные Росстата), значит, чтобы избежать перекосов, стране нужно до 2024 года направить хотя бы 68% бюджета трех статей напроекта –– 782 млрд рублей –– за пределы Московской и Петербургской агломераций. Цифровая трансформация, ускоряя развитие отдельных лидеров, объективно увеличит диспропорции в пространственном и отраслевом развитии страны.

Разрыв регионов по уровню бюджетных доходов тоже велик. Бюджет Москвы в 2018 году составлял 2,3 трлн рублей. Доходы благополучного по меркам провинции Екатеринбурга едва превысили 40 млрд рублей. То есть на каждого москвича тратится в шесть раз больше средств из местной казны, чем на екатеринбуржца. Если цифровизация ускоряет рост, хотим ли мы, чтобы резко увличился и разрыв в уровне жизни россиян?

Во-вторых, цифровизация огромной России, если встраивать в нее регионы, нуждается в локальных ориентирах, которых в ряде индустрий и у большинства субъектов просто нет. Сейчас стартовые позиции большинства регионов в «цифре» слабы. Около 21% городского населения России почти или полностью не обеспечено локальными цифровыми услугами (данные Высшей школы урбанистики НИУ ВШЭ). На июньском ПМЭФ вице-спикер Совфеда РФ Андрей Турчак сказал, что в стране скоро появится рейтинг региональной цифровизации. Он может помочь стоящим у руля на местах планировать, обосновывать и запрашивать вложения бюджетов в проекты цифровой повестки.

Регионы не понимают пока, как выбирать цифровые проекты для масштабирования, кто будет этим заниматься на деле. Инициатива, на реализацию которой не поступило средств, планы которой только верстаются, и нет опытных людей, не станет первоочередной ввиду актуальных региональных проблем – например, в сельском хозяйстве, энергетике или дорожном фонде.

Без тестирования и адаптации в небогатом регионе трансфер технологии не состоится. Выход один –– ускоренно растить специалистов и руководителей на местах. И загружать их конкурентоспособной работой. Все субъекты РФ просят дать им лучшие практики –– решения, механизмы их внедрения и поддержки, успешные бизнес-модели. И, наконец, примеры того, как делать не надо. Иначе гарантирован ступор в исполнении даже лучших планов. В России, где масштабные проекты не обходятся без кнута и пряника, полезной была бы личная ответственность глав регионов и за ход процесса, и за результат цифровизации. Это идея, которая лежит на поверхности.

Но нужно смотреть глубже. Одними KPI для чиновников успешные экосистемы в экономике не строятся, нужны такие институты, что притягивают в них новых участников, обеспечивая взаимную выгоду. Полезно было бы создать условия для развития новых точек притяжения и обмена экспертизой в «цифре» по стране, а не только в двух-трех крупнейших агломерациях. В таких независимых центрах экспертизы госкорпорации в тесной связке с бизнесом, инвесторами и разработчиками могли бы формировать и отрабатывать новые способы обмена компетенциями, экспертизой, технологиями. В перспективе это даст нам национальный баланс в развитии «цифры», а также поспособствует снижению экономических диспропорций и цифрового неравенства.

Автор –– эксперт по цифровизации

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