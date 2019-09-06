Медпункты на «КамАЗах» будут ездить по деревням Тюменской области

Южные деревни Тюменской области посетят мобильные фельдшерско-акушерские пункты (ФАП) на базе автомобилей «КамАЗ» повышенной проходимости. Медпункты оснащены современным оборудованием: ЭКГ, УЗИ, дыхательные аппараты, спирограф, пульсоксиметр, тонометр для измерения внутриглазного давления, дефибриллятор, холодильные камеры для вакцин.

Областной больнице № 4 Ишима в рамках национального проекта «Здравоохранение» выделили два мобильных ФАПа. Теперь сельским пациентам не нужно выезжать в районный центр, фельдшеры смогут ставить прививки детям и взрослым, забирать кровь на анализы на месте, отмечает портал «Наш город».

«Сегодня не во всех селах есть фельдшеры, молодежь не стремится работать в деревне. Современные передвижные ФАПы помогут нам сделать медицинскую помощь более доступной», – говорит главный врач областной больницы № 4 Вячеслав Афанасьев.

Напомним, до конца года в Тюменской области начнет работу единая система, где будут храниться все медицинские снимки пациентов. К ней подключат цифровое оборудование 23 организаций. По словам специалистов, архив позволит развивать инструменты анализа, снижать число дублируемых диагностических исследований, повышать их качество.