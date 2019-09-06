Прямой эфир
Сюжет:

Медпункты на «КамАЗах» будут ездить по деревням Тюменской области

0
Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Южные деревни Тюменской области посетят мобильные фельдшерско-акушерские пункты (ФАП) на базе автомобилей «КамАЗ» повышенной проходимости. Медпункты оснащены современным оборудованием: ЭКГ, УЗИ, дыхательные аппараты, спирограф, пульсоксиметр, тонометр для измерения внутриглазного давления, дефибриллятор, холодильные камеры для вакцин.

Областной больнице № 4 Ишима в рамках национального проекта «Здравоохранение» выделили два мобильных ФАПа. Теперь сельским пациентам не нужно выезжать в районный центр, фельдшеры смогут ставить прививки детям и взрослым, забирать кровь на анализы на месте, отмечает портал «Наш город».

«Сегодня не во всех селах есть фельдшеры, молодежь не стремится работать в деревне. Современные передвижные ФАПы помогут нам сделать медицинскую помощь более доступной», – говорит главный врач областной больницы № 4 Вячеслав Афанасьев.

Напомним, до конца года в Тюменской области начнет работу единая система, где будут храниться все медицинские снимки пациентов. К ней подключат цифровое оборудование 23 организаций. По словам специалистов, архив позволит развивать инструменты анализа, снижать число дублируемых диагностических исследований, повышать их качество.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Лекарственные средства: правительство увеличит расходы на медицину
Проект бюджета на ближайшие три года кабинет министров рассмотрит 19 сентября
Интернет проведут к 31 ФАПу в Сахалинской области

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019