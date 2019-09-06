Кокорина и Мамаева освободили условно-досрочно

Жизнь братьев Кокориных и Мамаева в колонии закончена. Суд освободил футболистов условно-досрочно. Обвинение не собирается обжаловать приговор. На свободу спортсмены выйдут в течение 10 дней. Футболистов и их друзей признали виновными в двух драках. Братьев Кокориных отправили в колонию на 1,5 года, Мамаева на 1 год и 5 месяцев.