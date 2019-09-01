Пользователи Instagram запустили флешмоб в поддержку Кокорина и Мамаева

В социальной сети Instagram запустили флешмоб в поддержку Мамаева и Кокорина. Пользователи хотят, чтобы футболистов освободили раньше срока. Инициатор акции — общественник Игорь Шумилин. По словам организатора, за 12 часов присоединились 700 человек.

6 сентября суд Белгородской области рассмотрит ходатайства футболистов об УДО. Заседание состоится в колонии Белгородской области, где находятся Кокорин и Мамаев. Спортсмены отбывают наказание за участие в двух драках в центре Москвы.