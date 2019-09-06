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Клип «Любэ» «Лики, а не лица» собрал 5 млн просмотров за два дня

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Фото: youtube.com/Matvey Music
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Новый видеоклип популярной российской группы «Любэ», снятый на песню «Лики, а не лица» и посвященный блокаде Ленинграда, за два дня собрал более 5 млн просмотров в социальных сетях.

Черно-белое видео снято с использованием архивных кинокадров, которые рассказывают о блокадных днях Санкт-Петербурга и его жителях, отмечает телеканал «78». На официальных страницах коллектива говорится, что именно эта композиция станет заглавной в новом альбоме.

Ранее на этой неделе группа «Любэ» впервые представила публике на концерте песню «Санкт-Петербург, родной». Выступление коллектива было приурочено ко Дню начала блокады Ленинграда, 8 сентября 1941 года.

На концерте присутствовал действующий глава Санкт-Петербурга Александр Беглов. Он отдельно поблагодарил ветеранов Великой Отечественной войны.

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