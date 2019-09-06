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Канадский тренер из КХЛ рассказал о страхах перед Россией

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Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
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Главный тренер клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард» Боб Хартли рассказал о своих переживаниях при переезде в Россию из родной Канады.

В интервью «Спорт-Экспрессу» канадец отметил, что изначально просил контракт на год, так как не был уверен, что захочет остаться в РФ из-за образа страны, созданного в США и Канаде.

«Не знал, понравлюсь ли я руководству, понравится ли мне КХЛ, понравится ли Россия мне и моей жене. До того я ведь отверг четыре или пять предложений из КХЛ, потому что боялся России. Того, как ее описывают в США и Канаде: зарплаты не платят, самолеты ужасные, быт отвратительный», — рассказал Хартли.

Однако канадец решил проверить всё на личном опыте и судить только после того, как ознакомится с ситуацией сам.

«Потому что кто-то может соврать, кто-то — смотреть на всё другим взглядом. И мне всё в итоге понравилось: команда, то, что мы делаем, быт, ожидания от нас. Теперь вот у нас академия появилась. «Авангард» — это теперь не совсем команда КХЛ. А стиль жизни», — добавил тренер.

В июле хорватский полузащитник футбольного ЦСКА Никола Влашич описал Россию одним словом.

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